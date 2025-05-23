Самую дешевую модель Renault оценили менее 10 000 евро. Фото
Самая дешевая модель французского бренда Renault Mobilize Duo 2025 года на глобальном рынке пришла на смену Renault Twizy. Автомобиль получил цену менее 10 000 евро.
Машину рассекретили в подробностях и раскрыли детали на Motor.es. Производство Renault Twizy уже остановили. Бюджетный электрокар находился на конвейере с 2012 года. Но ему подготовили более современного преемника в знакомом формате.
За 11 лет Renault Twizy продали в количестве 33 340 экземпляров. При этом большая доля пришлась на покупателей из Франции, Германии, Италии и Южной Кореи. Возможно, новый электрокар Renault окажется успешнее.
Цена Renault Mobilize Duo – от 9800 евро. Максимальная скорость в зависимости от модификации составляет от 45 до 80 км/ч. Маленькая батарея на 10 кВтч обеспечивает 160 км запаса хода.
Грузовой вариант Mobilize Bento предлагает объем багажного отсека 649 л. Груз складывается в крупный бокс в задней части кузова, который отъедает часть пространства салона, где в стандартной версии модели размещается кресло пассажира позади водителя.
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