Эксперты назвали лучшие кроссоверы: топ-10 недорогих автомобилей

Кроссоверы неспроста представляют самый востребованный сегмент – такие машины очень популярны. Однако у покупателей слишком большой выбор даже среди недорогих моделей, поэтому эксперты назвали топ-10 автомобилей.

По мнению Motor1, это лучшие машины в сегменте, вдобавок они недорогие. Специалисты сформировали список из десяти современных машин, на которые советуют обратить внимание.

Интересно, что это популярные модели известных производителей. Стоит также отметить, что такие автомобили отличаются практичностью. Другие важные факторы – надежность, репутация и очень современное оснащение.

Лучшие недорогие кроссоверы 2026 года:

Toyota RAV4;

Honda CR-V;

Mazda CX-5;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Nissan Rogue;

Subaru Forester;

Ford Bronco Sport;

Chevrolet Equinox;

Volkswagen Tiguan.

