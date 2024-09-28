Эксперты назвали достоинства и недостатки недорогой модели Subaru

Японский седан Subaru Legacy – известный недорогой автомобиль, который решили снять с производства. Компания отказалась от этой модели, тем временем эксперты назвали преимущества и недостатки автомобиля.

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В Motor1 проверили актуальную версию модели Subaru Legacy. Оказалось, что за этой машиной будут скучать. Перед ее уходом удалось назвать сильные и слабые стороны седана.

Фирменные полный привод и оппозитный четырехцилиндровый двигатель мощностью 260 л.с. однозначно отнесли к плюсам. Трансмиссия воспроизводит характерные поведенческие особенности модели. А система помощи водителю EyeSight от Subaru отлично работает даже в плохую погоду.

Учитывая раллийное прошлое Subaru, автор решил проверить поведение седана в динамичном заезде по грунтовой дороге. Однако неотключаемая система контроля устойчивости не позволила в полной мере насладиться поездкой, о которой рядовой покупатель даже не станет задумываться.

Главная причина остановки производства с 2025 года – низкие продажи Subaru Legacy. В США, на ключевом рынке для модели, продажи держатся на уровне 25 000 машин в год. Производителю этого недостаточно. Ведь ранее этот седан был намного популярнее. Но сегодня подобные автомобили теряют покупателей, которые выбирают кроссоверы.

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