Недорогого соперника BMW и Audi от Mazda показали в подробностях

Долгожданная модель Mazda CX-80 2025 года представлена официально. Японский кроссовер – соперник BMW X5 и Audi Q7, хотя окажется примерно вдвое дешевле своих конкурентов. Долгожданную машину показали в сети в подробностях.

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Новую Mazda CX-80 продемонстрировали на канале Autogefühl в YouTube. Машина пришла на смену большому кроссоверу Mazda CX-8 и стала флагманом компании в Европе и Японии. Чтобы соответствовать ожиданиям семейных покупателей, новинка получила практичный салон с тремя рядами кресел.

Большой кроссовер Mazda построили на платформе пятиместной Mazda CX-60, которая соперничает с BMW X3 и Audi Q5. Однако в новинке из-за удлиненного кузова (4994 мм при колесной базе в 3120 мм) окажется больше места для конкуренции с крупными кроссоверами.

Дизайн CX-80 выполнили в актуальном корпоративном стиле бренда с компактными фарами и крупной фальшрадиаторной решеткой. Особенность профиля – вытянутый капот. Это необходимо для продольной установки длинного 6-цилиндрового мотора на заднеприводной платформе. Полный привод тоже будет.

В оснащении Mazda CX-80 – качественная отделка, современная мультимедийная система и технологичные ассистенты. Базовый дизельный вариант получил мощность 254 силы. Также покупателям предложат 327-сильный гибрид.

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