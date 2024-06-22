Эксперт опробовал сотни автомобилей и назвал лучшие: список

Учитывая быстрые темпы развития автомобильной индустрии и многочисленные инновации, найти самый лучший автомобиль становится все труднее. Некоторые бюджетные модели предлагают лучшее соотношение цены и качества, чем дорогие и роскошные.

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Защитник прав потребителей и профессионал в автомобильной отрасли Джефф Кадд ездил на сотнях автомобилей и обнаружил лучшие и худшие из них. Читайте дальше, чтобы узнать, какие авто стоят вашего внимания, а какие нет.

Автомобили с лучшей ценой

Эти модели прослужат годами после первоначальной покупки. Они надежны, эффективны, не требуют больших затрат на обслуживание и приличную стоимость перепродажи.

Honda Accord

Honda Accord – это компактный седан с отличными характеристиками и экономией топлива. Комплектации LX и EX оснащены 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 192 лошадиные силы. Гибридная версия имеет 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и два электромотора общей мощностью 204 лошадиные силы.

По словам эксперта, автомобиль обладает правильным сочетанием экономичности, надежности и комфорта. Также Accord довольно медленно обесценивается и не требует больших затрат на ремонт.

Toyota Camry

Как и Honda, Toyota известна своей надежностью, экономически эффективным обслуживанием и высокой стоимостью перепродажи. Также Camry имеет относительно небольшую стартовую рекомендованную розничную цену, но при этом не пренебрегает производительностью.

Модель оснащена 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 203 лошадиные силы и имеет восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Автомобили с самой плохой ценой

Эти автомобили стоят дорого и имеют тенденцию быстро обесцениваться. Также они плохо управляются, не экономны и требуют больших затрат на ремонт и техническое обслуживание.

Jaguar XF

Ни для кого не секрет, что роскошные автомобили часто являются одними из самых плохих с точки зрения соотношения цены и качества. Они, как правило, быстро обесцениваются и требуют дорогостоящего технического обслуживания и ремонта. Учитывая это все, эксперт отметил, что Jaguar XF является одним из самых плохих транспортных средств, на которых он ездил.

Начальная рекомендованная розничная цена Jaguar XF в 2024 году составляет 51 075 долларов на американском рынке, что почти вдвое превышает текущую цену Honda Accord и Toyota Camry. Однако через пять лет и стоимость перепродажи может составить даже чуть менее 30 000 долларов США.

Mercedes-Benz S-Class

Каким бы прекрасным ни был этот автомобиль с точки зрения его характеристик, он не стоит тех денег, которых он стоит.

Его начальная розничная цена составляет 118450 долларов на американском рынке, а ежегодный ремонт стоит в среднем 1076 долларов. Он также обесценивается в среднем на 46% спустя пять лет.

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