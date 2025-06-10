Экономия на максимум: топ-10 недорогих автомобилей, которые популярны в Украине

В Украине увеличился спрос на недорогие автомобили электрического сегмента. Популярность таких б/у машин выросла. Эти модели известны как экономичные для кошелька владельца, ведь тратиться на топливо не нужно. Вдобавок цены на вторичном рынке всегда ниже.

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Из-за того, что официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей, на вторичку электрокары с пробегом в основном попадают из-за рубежа. Статистику с топ-10 популярных моделей приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных EV с пробегом в мае 2025 года. Украинцы купили около 4,7 тысяч электромобилей. Спрос увеличился на 40% относительно прошлогоднего мая.

Самые популярные б/у электрокары в Украине:

Tesla Model Y – 544 шт.; Nissan Leaf – 515 шт.; Tesla Model Y – 467 шт.; Kia Niro EV – 322 шт.; Hyundai Kona Electric – 265 шт.; Chevrolet Bolt – 218 шт.; VW e-Golf – 211 шт.; Renault Zoe – 204 шт.; Tesla Model S – 180 шт.; Audi E-Tron Sportback – 131 шт.

Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами из Европы и США. В случае с новыми EV, украинский рынок преимущественно пополняется машинами из Китая.

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