Экономия на максимум: топ-10 недорогих автомобилей, которые популярны в Украине
В Украине увеличился спрос на недорогие автомобили электрического сегмента. Популярность таких б/у машин выросла. Эти модели известны как экономичные для кошелька владельца, ведь тратиться на топливо не нужно. Вдобавок цены на вторичном рынке всегда ниже.
Из-за того, что официальные дилеры ввозят в Украину не так много электрических моделей, на вторичку электрокары с пробегом в основном попадают из-за рубежа. Статистику с топ-10 популярных моделей приводит организация Укравтопром.
Появился список самых популярных EV с пробегом в мае 2025 года. Украинцы купили около 4,7 тысяч электромобилей. Спрос увеличился на 40% относительно прошлогоднего мая.
Самые популярные б/у электрокары в Украине:
- Tesla Model Y – 544 шт.;
- Nissan Leaf – 515 шт.;
- Tesla Model Y – 467 шт.;
- Kia Niro EV – 322 шт.;
- Hyundai Kona Electric – 265 шт.;
- Chevrolet Bolt – 218 шт.;
- VW e-Golf – 211 шт.;
- Renault Zoe – 204 шт.;
- Tesla Model S – 180 шт.;
- Audi E-Tron Sportback – 131 шт.
Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами из Европы и США. В случае с новыми EV, украинский рынок преимущественно пополняется машинами из Китая.
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