Экономичный Lamborghini: авто со сниженным расходом показали на фото

Новый Lamborghini Urus PHEV попался на фото в ходе дорожных испытаний. Кроссовер выехал на дороги в гибридной модификации, которая позволит сэкономить на топливе благодаря частично электрическому запасу хода.

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Гибриды давно зарекомендовали себя как надежный инструмент для экономии денег на АЗС. Однако в случае с кроссовером Lamborghini Urus PHEV электромотор также поможет двигателю внутреннего сгорания выдавать более высокую мощность в режимах экстремальной производительности. Фото публикует Motor1.

В компании давно обещали плагин-гибридную модификацию для Urus. Это неудивительно, ведь похожие модификации давно есть у Audi Q7 и Q8, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg – все эти модели вместе с Lamborghini Urus построены в рамках общей архитектуры MLB Evo.

Плагин-гибрид Urus PHEV обозначен 2025 модельным годом. Значит, премьера состоится в конце 2023 или начале 2024 года. Дизайн пока держат в секрете – для этого кузов оклеен камуфляжной пленкой.

Однако заметно, что производитель переработал переднюю часть с новым "лицом" автомобиля и измененными фарами. Обновят и задние фонари. Ожидаются нововведения в интерьере с увеличенными экранами и пересмотренными отделочными материалами.

Деталей о силовой установке нет. На базе ДВС и электромотора кроссовер суммарно предложит мощность порядка 700 л.с. Электрический запас хода возможет в диапазоне 50-100 км.

OBOZREVATEL недавно показывал доступный электрический кроссовер Honda, который готовится к продажам.