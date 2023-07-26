Дешевый кроссовер Honda с электромотором выходит на рынок

Компактный электрический кроссовер Honda e:Ny1 выходит на европейский рынок по привлекательной цене. Хотя такие машины уже вовсю колесят по украинским дорогам.

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По сообщениям Autocar, который пообщался с главой британского представительства японской компании, новая Honda e:Ny1 придет на смену электрическому хэтчбеку Honda e. Последний провалился в продажах.

В компании уверены, что покупателям больше нравятся кроссоверы, даже когда речь заходит об электромобилях. Именно на таких моделях сосредоточится менеджмент и конструкторы.

Еще одна причина, по которой Honda e не продемонстрировала высоких продаж – маленький запас хода, который едва превышает 200 км. И, конечно, высокая цена – от 40 000 евро.

Кроссовер e:Ny1 исправит ошибки. Запас хода заявлен на уровне 400 км после полной зарядки. Цена – приблизительно 36 000 евро за базовый вариант. В Европе модель появится к концу 2023 года.

Но украинцы уже покупают этот автомобиль намного дешевле. OBOZREVATEL ранее сообщал, что в десятку наиболее популярных электрокаров в нашей стране попали две почти идентичные модели Honda e:NS1 и e:NP1, которые завозят из Китая. Цены – от 25 000 долларов.