Новый практичный Opel для популярного сегмента показали на фото

Модель Opel Astra 6 поколения популярна в сегменте недорогих практичных автомобилей. Однако на фоне высокого спроса на кроссоверы эта машина должна оставаться актуальной. Новый автомобиль показали на фото.

Как напоминает OBOZ.UA, Opel Astra 2026 модельного года – это промежуточная модернизация знаменитой модели. Шестое поколение появилось в 2021 году.

Модель Opel Astra L и без того является одним из наиболее эффектных представителей своего сегмента. Но рестайлинг сделал автомобиль еще современнее. Модернизация затронула как хэтчбек, так и универсал Opel Astra Sports Tourer.

Новый автомобиль сохранил знакомую внешность, но получил другую переднюю часть. Появилась новая более эффективная светотехника и другие бамперы. Расширена палитра цветов и предложены новые колесные диски.

В салоне Opel Astra 2026 установили улучшенные кресла. В линейке остались гибридные варианты и полностью электрическое исполнение. Запас хода последнего увеличился до 450 км.

