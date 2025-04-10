Другой Duster: новый бюджетный кроссовер удивил своим дизайном

Новая Dacia Duster 3 поколения от Renault успешно стартовала на рынке. Бюджетный кроссовер отправился в продажу сразу под двумя брендами. Но в линейке не хватает самого стильного варианта.

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На канале TALKWHEELS показали другой Duster с удивительной внешностью. Это попытка пофантазировать на тему более дорогого и стильного кроссовера с хорошим оснащением. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault. Но модельная линейка Dacia действительно расширяется. И, ожидается, что к новому Duster скоро присоединится более стильный вариант.

Без шуток, купеобразный Duster может иметь высокие шансы на коммерческий успех. Производители все чаще добавляют такие варианты в свою линейку. А новинка могла бы заменить Renault Arkana.

Ожидается, что серийный автомобиль может появиться к 2026 году. Многие технические решения он разделит со стандартной моделью, включая оснащение и гибридную силовую установку.

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