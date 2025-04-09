Долгожданный недорогой внедорожник Subaru показали до премьеры. Фото

Долгожданный недорогой внедорожник Subaru Outback 7 поколения готовят к официальной премьере. Новую практичную модель показали на первом фото, чтобы подогреть наш интерес.

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Новый Subaru Outback 2026 модельного года недавно проходил дорожные испытания, но кузов серийной модели скрывали. Первое фото, которое публикует Carscoops, все равно не проливает свет на подробности.

Но все равно уже многое известно. Модель Subaru Outback превратится в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

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