Другой Bolt: долгожданный бюджетник Chevrolet показали с новым дизайном

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения уже рассекретили официально. А после премьеры автомобиль показали с другим дизайном как стильную современную машину.

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять постарается переманить потенциальных покупателей Nissan Leaf. На канале TALKWHEELS показали альтернативный вариант дизайна автомобиля. Хотя серийная модель Chevrolet выглядит по-другому.

Chevrolet Bolt рассекретили как глубоко модернизированный вариант предшественника. Но внешность получилась очень современной с эффектной светотехникой и новыми бамперами.

Запас хода Chevrolet Bolt 2027 составляет 400 км от батареи емкостью 65 кВтч. А мощность силовой установки равна 210 л.с. Цена Chevrolet Bolt 2027 – от 29 000 долларов.

Пока дебютировал стандартный хэтчбек, но ранее сообщалось, что в линейке также появится кроссовер вместе с еще более доступным электрокаром.

