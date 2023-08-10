Доступный турецкий электромобиль для двоих показали на фото

Необычный турецкий электромобиль Lampago Electric Trike, рассчитанный для двоих человек, показали на фото. Кажется, что это маленький спортивный родстер. Но на самом деле – электроскутер.

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О транспортном средстве сообщает Rideapart. Новый электрический мопед Electric Trike от компании Lampago из Турции стилизовали под маленький классический автомобиль. У него условно закрытый "капсульный" кузов, что отличает его от мототехники. Скорее напоминает люльку или коляску.

И даже открываются двери. Точнее, дверь только одна – слева. Можно сказать, что она установлена с водительской стороны, однако пассажир сидит сразу позади и немного выше водителя.

Грузоподъемность Lampago Electric Trike составляет 200 кг. Для багажа предусмотрена небольшая сумка, установленная в задней части кузова.

Электромотор выдает мощность 1,35 л.с. Батарея емкостью 30 Ач обеспечивает запас хода от 40 до 70 км. Разлет большой, реальный пробег зависит от нагрузки. Но полностью зарядиться от домашней сети можно за 3 часа.

Цену пока не объявили, но наверняка транспорт получился доступным.

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