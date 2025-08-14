Доступный кроссовер Toyota меньше RAV4 показали с новым дизайном

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cross позиционируется доступнее модели RAV4 и является меньше по размеру. Эту машину с новым эффектным дизайном показали в сети.

Видео дня

На канале LUXYCAR бюджетник Toyota Corolla Cross действительно сделали современнее. Авторы продемонстрировали свой взгляд на будущее доступной модели Toyota. Теперь машина выглядит как внедорожник.

Новую Toyota Corolla Cross не так давно рассекретили официально после очередного небольшого обновления. В первую очередь машина отличается от дорестайлингового кроссовера стилистическими изменениями. Производитель подготовил новые цвета для кузова и колесные диски.

Заменили передние фары и графику в задних фонарях, установили новые бамперы. Благодаря этим деталям проще всего отличить новую машину.

В оснащение Toyota Corolla Cross включили беспроводную зарядку для смартфона и мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

