Недорогую модель Honda вернули к жизни как совсем другой автомобиль

Недорогая модель Acura RSX от Honda (чуть более премиальное подразделение японского производителя) вернулась к жизни. Правда, теперь это совсем другой автомобиль. Его показали на первых фото.

Видео дня

Ранее Acura RSX продавали по цене от 20 000 долларов как компактное купе со спортивным имиджем. Но в 2006 году продажи остановили. Как стало известно Motor1, автомобиль получил необычного преемника.

Спустя 20 лет недорогая Acura для молодежи превратилась в пятидверный кроссовер. Вдобавок это теперь электромобиль.

Пока рассекретили концепт. Но серийный вариант, который ожидается в 2026 году, будет выглядеть почти так же. Несмотря на смену формата, можно отметить, что автомобиль выглядит довольно эффектно.

Сообщается, что машина получит полный привод и два электромотора. Однако мощность и запас хода пока не раскрывают. Прогнозируемая цена Acura RSX 2026 года – от $45 000.

Как ранее уже сообщал OBOZ.UA, Chevrolet готовит к премьере свой долгожданный бюджетный электрокар – у него тоже знаменитое имя.