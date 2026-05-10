Сперва Subaru, теперь Lexus: новый SUV на базе Toyota показали на фото

Lexus TZ

Новая модель Lexus TZ для 2027 года дебютировала почти сразу после кроссовера Subaru Getaway. При этом оба авто построены на базе электромобиля Toyota Highlander, который по меркам крупных SUV окажется недорогой машиной для семьи.

Новый Lexus TZ показали на официальных фото после премьеры, о которой было известно заранее. OBOZ.UA напоминает, что электрокроссовер Lexus окажется самым престижным предложением среди моделей в рамках общей архитектуры.

Электрокар Lexus TZ сохранил пропорции оригинальной модели Toyota, но получил фирменные элементы стиля Lexus. Здесь появились другие кузовные панели и эффектная светотехника.

Салон Lexus TZ на 6 мест внутри кузова длиной 5,1 м обеспечит очень практичное пространство внутри машины.

Ожидается, что полноприводный электромобиль Lexus TZ получит несколько силовых установок мощностью 350-450 л.с. и запас хода более 500 км в топовом исполнении.

