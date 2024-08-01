Доступно и очень практично: новый Ford Maverick представлен с низкой ценой

Новый недорогой пикап Ford Maverick 2025 модельного года представили официально и показали на свежих фото. Это очень практичная альтернатива современным кроссоверам с низкой ценой.

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OBOZ.UA напоминает, что производитель подготовил к выходу на рынок модернизированный автомобиль. Дешевый пикап Ford Maverick существует на рынке несколько лет. Теперь производитель решил подготовить новый вариант практичного внедорожника с более современным дизайном.

Новый Ford Maverick 2025 модельного года получил более агрессивный дизайн с новыми бамперами и другой светотехникой. Все выполнили по правилам классического рестайлинга.

Пикап Ford Maverick, который построен на модернизированной платформе кроссовера Ford Kuga (Escape), получил 190-сильный гибридный вариант с полным приводом. Также в линейке есть мотор мощностью 238 л.с.

Возможно, в дальнейшем компания представит еще более высокопроизводительные модификации. Цена Ford Maverick 2025 в базовом исполнении – от 27 890 долларов.

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