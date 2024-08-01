Самые дешевые модели Tesla превратили в полицейские машины. Фото

Tesla Model Y – самый доступный кроссовер американского производителя. Вдвоем с Tesla Model 3 автомобили являются наиболее дешевыми электрокарами компании. Эти машины превратили в полицейский транспорт.

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Детали сообщает Carscoops. Полицейское управление Южной Пасадены (Калифорния, США) оказалось первым в стране, что перешло на полностью электрический полицейский автопарк, заменив старые автомобили.

Для этого местная полиция получила финансирование в размере 1,3 млн долларов. Это средства для замены старого автопарка на новые электромобили. Ожидается, что каждая Tesla будет экономить около $4000 в год.

Тем временем в разработке находится новая Tesla Model Y. В дизайне компактного электрического кроссовера после рестайлинга произойдут изменения: появятся новые горизонтальные фары простой формы в стиле старшей Model S и другой бампер с аккуратным воздухозаборником внизу. Сзади появятся новые фонари в форме бумеранга.

О новом дизайне Tesla Model Y разговоры идут все чаще, но официально производитель ничего не подтверждал. Хотя предсерийные прототипы уже видели на дорогах.

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