Доступно и надежно: эти б/у автомобили советуют покупать всем

Всех автомобилистов интересует покупка надежного автомобиля, даже когда речь заходит о б/у машинах. Важно, чтобы автомобиль редко ломался, но был доступным – особенно на вторичном рынке.

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Специалисты WhatCar рассказывают о самых надежных моделях, которые не разорят на ремонте, да и стоят недорого. Эти машины городского сегмента советуют покупать и называют лучшими в своем классе.

Как всегда, важно внимательно осмотреть машину при выборе, но хороший экземпляр сам по себе не доставит проблем.

Лучшие б/у автомобили для города:

Skoda Citigo; Hyundai i10; Volkswagen up; SEAT Mii; Kia Picanto; Suzuki Celerio; Ford Ka+; Toyota Aygo; FIAT 500; Peugeot 108.

На первое место поставили ситикар Skoda Citigo. Это практичный и качественный автомобиль, который в городе комбинирует свои сильные качества с маневренночтью.

Хотя в списке есть и его ближайшие родственники – Volkswagen up и SEAT Mii. Фактически, покупатель получит все то же самое, но с другим стилем. В десятку лучших попал и икона стиля FIAT 500. А Suzuki Celerio пускай и выглядит пресно, но очень надежный. Каждый найдет для себя подходящий вариант.

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