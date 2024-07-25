Доступно и надежно: эти б/у автомобили советуют покупать всем
Всех автомобилистов интересует покупка надежного автомобиля, даже когда речь заходит о б/у машинах. Важно, чтобы автомобиль редко ломался, но был доступным – особенно на вторичном рынке.
Специалисты WhatCar рассказывают о самых надежных моделях, которые не разорят на ремонте, да и стоят недорого. Эти машины городского сегмента советуют покупать и называют лучшими в своем классе.
Как всегда, важно внимательно осмотреть машину при выборе, но хороший экземпляр сам по себе не доставит проблем.
Лучшие б/у автомобили для города:
- Skoda Citigo;
- Hyundai i10;
- Volkswagen up;
- SEAT Mii;
- Kia Picanto;
- Suzuki Celerio;
- Ford Ka+;
- Toyota Aygo;
- FIAT 500;
- Peugeot 108.
На первое место поставили ситикар Skoda Citigo. Это практичный и качественный автомобиль, который в городе комбинирует свои сильные качества с маневренночтью.
Хотя в списке есть и его ближайшие родственники – Volkswagen up и SEAT Mii. Фактически, покупатель получит все то же самое, но с другим стилем. В десятку лучших попал и икона стиля FIAT 500. А Suzuki Celerio пускай и выглядит пресно, но очень надежный. Каждый найдет для себя подходящий вариант.
OBOZ.UA уже рассказывал про новый практичный кроссовер Honda.