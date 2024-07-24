Honda разработала большой недорогой электрокар, но купить его смогут не все

Новый кроссовер Honda Ye S7 показали на фото. Это недорогая электрическая модель с эффектным дизайном и достойными характеристиками. Автомобиль крупный и практичный, но купить его смогут не все.

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Дизайн модели выполнили в эффектном стиле "автомобилей будущего". Электрическая новинка получила мощную силовую установку и большой запас хода. Детали стали известны CarNewsChina.

Именно кроссоверы сегодня покупатели выбирают чаще всего. Поэтому выбор такого формата кажется целесообразным. Благодаря длине кузова 4750 мм при колесной базе в 2930 мм удастся предложить просторный интерьер.

Мощность силовой установки равна 469 л.с., а запас хода составляет 500 км. Ориентировочная цена Honda Ye S7 – до 30 000 долларов.

Привлекательный прайс получится благодаря тому, что производство модели наладят в КНР. Собственно, новинка адресована в первую очередь китайским покупателям. В других странах машину продавать не планируют.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый внедорожник Mitsubishi получил особую модификацию.