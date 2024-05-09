Доступно и надежно: эксперты назвали лучшие б/у авто с дизелем. Фото
Появился список лучших автомобилей на вторичном рынке с дизельными моторами. Среди них есть и доступные модели. Эксперты назвали рейтинг надежности каждого из них.
Список лучших и худших дизельных автомобилей с пробегом составили в WhatCar. В него в том числе вошли и премиальные модели от Jaguar и BMW. Однако мы выбрали только самые дешевые модели.
Рейтинг надежности б/у дизельных автомобилей:
- Volvo XC40 (с 2017 года) 99,3%;
- Skoda Karoq (с 2017 года) 76,9%;
- Ford Kuga (2013-2020) 76,1%.
Если учитывать только недорогие автомобили, в списке остается три модели. При этом только одну из них специалисты рекомендуют рассматривать к покупке.
Компактный кроссовер Volvo XC40 отметили как надежный. Вдобавок за семь лет производства на вторичном рынке накопилось много экземпляров. Да и в целом модель получилась очень удачная.
Кроссоверы Skoda Karoq и Ford Kuga с дизельными двигателями покупать не советуют. Лучше выбрать бензиновые варианты или вовсе обратить внимание на другие модели.
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