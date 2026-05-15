Долгожданный внедорожник Toyota оказался дешевле RAV4. Фото

Бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 года отправился в продажу как долгожданный автомобиль. Новинка оказалась даже дешевле доступного кроссовера Toyota RAV4.

Новая модель Toyota предсказуемо оказалась самым дешевым представителем линейки Land Cruiser. Как стало известно Carscoops, японский прайс стартует с 28 500 долларов.

Новый внедорожник Toyota получил стильный дизайн в ретро-стиле. В длину автомобиль вытянулся на 4575 мм (колесная база 2580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.

Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. А к 2029 году добавят намного более мощный 200-сильный дизельный мотор объемом 2,8 л. На его базе не исключается появление гибридной модификации.

Сообщалось, что производитель намерен развивать линейку модели, чтобы предложить лучший вариант каждому покупателю.

