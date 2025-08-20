Долгожданный Nissan Leaf вышел на рынок с низкой ценой. Фото

Долгожданный недорогой электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года получил цену с выходом на рынок. И цена оказалась по-настоящему низкой. Ранее автомобиль был рассекречен как полностью новый EV.

Как стало известно Carscoops, цена Nissan Leaf 3 поколения стартует с $29 990 за комплектацию S Plus. При этом позже появится самый дешевый Nissan Leaf S 2026 года.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с.

Из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы производство Nissan Leaf придется временно сократить. Это значит, что (по крайней мере сначала) производителю не удастся выйти на целевые показатели статистики модели Nissan Leaf 3 поколения.

