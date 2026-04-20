Долгожданный недорогой внедорожник Nissan показали до премьеры

Про новый недорогой внедорожник Nissan известно давно. Это модель Xterra, которая скоро вернется в линейку как современный практичный автомобиль. Премьера приближается, новинку показали на новых фото.

Подробности стали известны Carscoops. Производитель подготовил возрождение имени Nissan Xterra, ведь спрос на крепкие внедорожники в классическом стиле вновь очень высокий. Автомобиль будет соперничать с Ford Bronco и Toyota 4Runner.

Новый Nissan Xterra 2028 года будет стоить немногим более 30 000 долларов в базовом исполнении. Ожидается рамная конструкция и бензиновый V6. Гибридная модификация тоже появится.

На первых фото Nissan Xterra пока показали не так много, однако интересные детали уже заметны. Внедорожник предсказуемо получит геометричный стиль. Мы видим тонкую горизонтальную полоску ДХО с интегрированными габаритными огнями, а головной свет – ниже в бампере.

Ранее медиа сообщали, что следующий кроссовер Nissan Pathfinder тоже построят на агрегатах Xterra к 2029 году. Такой автомобиль будут предлагать параллельно с актуальной моделью с несущим кузовом.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Toyota.