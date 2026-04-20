Популярный кроссовер Toyota дешевле RAV4 показали в новом виде

Среди популярных моделей Toyota много кроссоверов, и у каждого есть свой покупатель. Эти машины в основном недорогие, при этом компания предлагает авто даже дешевле Toyota RAV4 – бюджетник Corolla Cross. Его показали в новом виде.

Известно, что над новой моделью Toyota Corolla производитель уже работает. Как сообщает Carscoops, в линейке также появится следующий кроссовер Toyota Corolla Cross – ориентировочно в 2028 году.

Авторы показали свой взгляд на возможный дизайн автомобиля. Внешность станет намного эффектнее, а на гибридных силовых установках сделают усиленный акцент. При этом автомобиль станет немного крупнее.

Недавно компания рассекретила слегка модернизированный автомобиль в качестве промежуточного обновления. Компактный кроссовер из Японии стал немного современнее на вид.

Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Изменился передний бампер с крупными воздухозаборниками. Есть несколько вариантов оформления для разных комплектаций. Появились новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

