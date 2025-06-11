Долгожданный недорогой внедорожник Jeep перестал быть секретом. Фото

Долгожданный внедорожник Jeep Cherokee 2026 модельного года уже показали со всех сторон. Дизайн крупного автомобиля для популярного сегмента перестал быть секретом, хотя официальная премьера модели еще не состоялась.

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Ранее этот недорогой автомобиль показали на первых официальных фото. Машина теперь попалась фотошпионам, которые заметили автомобиль в ходе дорожных испытаний в рамках подготовки серийного автомобиля. Подробности сообщает Carscoops.

Многое об этом кроссовере уже известно. Новый Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large). Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 2026 – около 35 000 долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Также покупателям предложат гибрид и, возможно, электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

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