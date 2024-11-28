Новый недорогой внедорожник Honda показали в лучшей модификации

Долгожданный внедорожник Honda Passport 2026 модельного года – недорогой автомобиль в сегменте современных SUV. Эту машину показали в сети в лучшей модификации. Получилось неожиданно.

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Новая Honda Passport 4 поколения построена на модифицированной платформе популярного кроссовера Honda CR-V и технически близка к SUV Pilot, однако подвеска переработана и укреплена. На канале Digimods DESIGN показали особую версию, которая на самом деле отошла подальше от бездорожья.

Автомобиль примерил знаменитый шильдик Type-R. Его получают самые мощные спортивные модификации моделей Honda. Однако для японского внедорожника это необычно. Автор изображений также постарался сделать дизайн машины спортивнее. На пока в планах производителя нет модификации Honda Passport Type-R.

Под капотом серийной машины – мощный 3,5-литровый бензиновый V6 с отдачей 285 сил. Агрегат сочетается с 10-ступенчатой автоматической КПП и работает в составе полноприводной трансмиссии Honda i-VTM4 с векторизацией крутящего момента.

Цена Honda Passport – до 40 000 долларов за базовый вариант. В продаже с 2025 года.

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