Долгожданный недорогой кроссовер Toyota показали с другим дизайном

Долгожданный кроссовер Toyota RAV4 2026 модельного года готов присоединиться к сегменту популярных недорогих автомобилей. Машину рассекретили официально, а теперь показали с другим дизайном.

Модель Toyota RAV4 6 поколения уже продемонстрировали в деталях после официальной премьеры. А на канале TALKWHEELS новую RAV4 показали с альтернативным дизайном. Это своеобразная фантазия на тему облика японского кроссовера.

Автомобиль опять будет соперничать с Kia Sportage, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и другими моделями сегмента недорогих кроссоверов.

Дизайн Toyota RAV4 изменился полностью. Спереди появились новые фирменные фары Toyota С-образной формы. Они уже есть на Camry, гибриде Prius, электрокарах линейки bZ. Задние фонари получили геометричную форму и стильную графику.

Стандартные гибриды Toyota RAV4 теперь предлагают 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. Последний предлагает запас хода до 1350 км с заряженной батареей и полным баком (150 км исключительно на электротяге). Купить Toyota RAV4 6 поколения можно будет до конца 2025 года.

