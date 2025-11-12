Новый бюджетник на базе пикапа Fiat в подробностях показали на фото

Dodge подготовил бюджетный пикап Ram Rampage 2025 года на базе модели Fiat для европейского рынка. Автомобиль скоро отправится в продажу. Его в подробностях показали на официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что концерн Stellantis, в который Ram входит вместе с Fiat, Citroen, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep и Peugeot, часто распространяет разработки между своими компаниями. Собственно, пикап Ram Rampage условно можно назвать новым автомобилем.

Во-первых, он дебютировал в 2023 году (в Бразилии), а только теперь добрался до Европы. Во-вторых, это фактически немного измененный вариант пикапа Fiat Toro, который разделяет агрегаты с моделями Jeep Compass и Commander, Alfa Romeo Tonale и Dodge Hornet.

Похожий ребэйджинг производили с новым Fiat Titano, который базируется на пикапе Peugeot Landtrek. От других машин новинка в первую очередь отличается оформлением передней части, светотехникой и декором.

Покупателям автомобиль предложат на выбор с мощным бензиновым двигателем на 272 л.с. и дизельным мотором на 200 сил. Цену Ram Rampage 2025 объявят позже.

