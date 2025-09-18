Долгожданный недорогой кроссовер Mitsubishi показали на новых фото

Долгожданная модель Mitsubishi Eclipse Cross EV 2026 года наконец-то дебютировала как новый недорогой кроссовер электромобильного сегмента. Машину показали на официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, у кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross EV знакомое имя, но это теперь другая модель – идеологически и технически. Автомобиль присоединился к новому модельному ряду и стал близким родственником Renault Scenic E-Tech.

Ожидалось, что кузов почти полностью повторит донора от Renault. Но в Mitsubishi разработали уникальный дизайн с новой наружной светотехникой, бамперами и декором. Двери у машин повторяются, но этого почти никто не заметит.

Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross EV 2026 модельного года получил два варианта. Базовый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода около 400 км. Но первым в продажу отправится более мощный автомобиль с 220-сильным двигателем и батареей на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 600 км.

