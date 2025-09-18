Новые модели Mazda оказались недорогими для 2026 года: фото и цены

Недорогие автомобили всегда привлекают покупателей на рынке новых машин. Особенно в ситуации, когда транспортные средства без остановки дорожают. Специалисты обратили внимание на цены моделей Mazda 2026 года.

Видео дня

В Motor1 удивились тому, что новые Mazda сохранили низкие цены для своих сегментов. Несмотря на то, что современные автомобили постоянно дорожают, машины этого японского производителя сохраняют доступность на фоне соперников.

Mazda 3 – цена от 25 785 долларов

Компактный хэтчбек стильно выглядит и отлично едет. Это качественный автомобиль для сегмента, в котором остается все меньше машин.

Mazda CX-30 – цена от 27 470 долларов

Это небольшой кроссовер, который построен на базе Mazda 3. Современная модель для очень популярного сегмента.

Mazda CX-50 – цена от 31 395 долларов

Кроссовер Mazda CX-50 пользуется высоким спросом. В том числе этому способствует модная гибридная силовая установка, которую можно получить за доплату.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про надежного автопроизводителя, которым очень довольны специалисты.