Долгожданный недорогой кроссовер Jeep показали вживую. Фото

Новый недорогой кроссовер Jeep Cherokee 2027 модельного года является долгожданным практичным автомобилем. Машину показали вживую на фото, но премьера еще не состоялась. Многое об этом кроссовере уже известно.

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Фото Jeep Cherokee 6 поколения показывает Carscoops. Новый Cherokee построен на агрегатах других моделей концерна Stellantis (платформа STLA Large), что позволит ускорить проектирование и предложить по-настоящему недорогой автомобиль по меркам сегмента.

Ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S. Очевидно, что производитель решил перевести кроссовер в более крупный сегмент. По фото прототипа это тоже заметно.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 2027 – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Возможно, покупателям также предложат гибрид и электрокар.

В последний раз кроссовер Jeep Cherokee сменил поколение в 2014 году. Новый Jeep получит брутальный дизайн и спецверсию с подготовкой к тяжелому бездорожью, которая выгодно отличает автомобиль от привычных кроссоверов.

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