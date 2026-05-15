Долгожданный кроссовер Toyota RAV4 удивил уровнем своих продаж

Новая Toyota RAV4 6 поколения – долгожданный недорогой кроссовер популярного сегмента, который наконец-то добрался до рынка. Модель традиционна демонстрировала высокие продажи, но на этот раз автомобиль удивил.

Без сомнений, США – главный рынок для модели Toyota RAV4. Именно на местные продажи обратили внимание в Motor1. Странно, что кроссовер RAV4 занял только 13-е место в рейтинге продаж по итогам первого квартала 2026 года с 59 869 экземплярами.

Кроссовер Toyota RAV4 2026 года на рынке обошли знаменитые соперники – Nissan Rogue (8-е место, 70 174 шт.) и Honda CR-V (3-е место, 99 437 шт.).

Неужели покупатели растеряли интерес к японскому бестселлеру? На самом деле, спрос на модель RAV4 опять очень высокий – новое поколение кроссовера Toyota покупатели ждали по всему миру.

Однако компания пока не успевает удовлетворить спрос. Как только производство выйдет на максимальную мощность, поставки увеличатся. Ожидается, что это отразится на статистике продаж.

