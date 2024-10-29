Долгожданный кроссовер Fiat показали на новых фото
Стильный электрокар Abarth 600e 2025 модельного года является самым мощным вариантом недорогого кроссовера Fiat 600e. Автомобиль показали на новых фото. Уже известны все подробности о машине.
OBOZ.UA напоминает, что за разработку модели ответственны в спортивном бренде Abarth. Это самая мощная модель в истории подразделения. Новый кроссовер Abarth 600e 2025 модельного года продемонстрировали на качественных изображениях. Благодаря этому дизайн можно изучить в подробностях.
Ранее итальянский электромобиль Fiat показывали в камуфляжной пленке, затем – в качестве предсерийных прототипов. В целом внешность новой машине досталась от стандартного кроссовера, но ее сделали агрессивнее – с другими бамперами, ярким цветом кузова и крупными колесными дисками оригинального дизайна.
Но изменения произошли и в технической части. Шасси подготовили для динамичной езды – подвеску перенастроили и сделали жестче. Мотор в самом мощном исполнении выдает 280 л.с., что позволит разгоняться до 100 км/ч быстрее 6 секунд.
Запас хода Fiat 600e Abarth ожидается на уровне 330 км от батарейного блока емкостью 54 кВтч. Новинка отправится в продажу до конца 2024 года.
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