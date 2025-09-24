Долгожданный доступный седан Nissan показали на новых фото

Новый доступный седан Nissan Sentra 2026 модельного года рассекретили в ходе долгожданной премьеры. Скоро бюджетная модель отправится в продажу. Автомобиль показали на официальных фото с ярким дизайном.

Как напоминает OBOZ.UA, недорогим моделям Honda Civic, Toyota Corolla и Kia K4 вновь придется сразиться на рынке с Nissan Sentra теперь уже нового поколения. Недорогой автомобиль предложит покупателям экономичность и практичность.

Дизайн стал современным и более эффектным. Стоит отметить, что модель старались визуально сделать агрессивной. За это отвечает новый стилистический пакет с темной отделкой экстерьера.

Спрос на доступные компактные модели привычного формата опять высокий. А кроссоверы начали надоедать. Поэтому новую Sentra многие очень ждали.

В линейке ожидаются бензиновые и гибридные силовые установки мощностью 130-150 л.с., которые обеспечат экономичность. В продажу новинка отправится до конца 2025 года. Цена Nissan Sentra в базовом исполнении – чуть более 20 000 долларов.

