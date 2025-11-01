Долгожданный доступный кроссовер SEAT показали в подробностях
Новый SEAT Arona 2026 модельного года – долгожданный доступный кроссовер испанского бренда. Самый дешевый кроссовер компании претерпел модернизацию и стал современнее. Автомобиль показали в подробностях.
Про кроссовер SEAT сообщает Autogefühl. Модель Arona готовят к выходу на рынок. Производитель с новыми силами готов бороться со своими соперниками в самом популярном сегменте.
Премьера автомобиля уже состоялась. Это долгожданная модернизация модели SEAT Arona. Мы можем посмотреть на свежий дизайн с новыми фарами, крупными воздухозаборниками и резкими гранями на кузове.
Автомобиль таким образом выглядит намного современнее. Новая Arona вместе с другими моделями компании будет способствовать укрепляющимся позициям производителя.
В моторной гамме SEAT Arona появятся гибридные варианты. А пока новинку будут предлагать с несколькими двигателями объемом 1-1,5 л мощностью 95, 115, 150 л.с.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новый дешевый внедорожник Toyota.