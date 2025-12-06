Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda показали до премьеры

Долгожданная модель Skoda Epiq – новый бюджетный кроссовер, который постепенно готовят к полноценной премьере. Уже известно, какой будет эта машина. Автомобиль показали с эффектным дизайном.

Ранее электрокар Skoda Epiq рассекретили как предсерийный прототип. Но фактически компактный автомобиль почти готов отправиться в продажу. На канале TALKWHEELS предложили альтернативный дизайн модели Skoda, хотя получилось похоже на заводской вариант.

Мы видим аккуратный геометрический стиль компактного кузова и современную светотехнику. Недавно автомобиль отправился на дороги для завершающих ходовых испытаний.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ориентировочной ценой до 25 000 евро.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Elroq. В основе – платформа и агрегаты нового электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который тоже постепенно готовится к выходу на рынок.

