Намного дешевле Tesla: новая Toyota удивила возможностями

Новая модель Toyota bZ7 2026 года удивила своими возможностями, особенно с учетом низкой цены. Крупный электрокар получился намного дешевле Tesla, машину показали после официальной премьеры.

Про модель Toyota bZ7, которая отправится в продажу до конца 2025 года, рассказывает CarNewsChina. Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику. Внешность почти не отличается от прошлогоднего концепта.

Новый электромобиль Toyota получил силовую установку мощностью 280 л.с. и запас хода до 700 км с максимальной батареей. Цена Toyota bZ7 – от 28 000 долларов.

Электрический седан Toyota особенно интересен по той причине, что японский производитель довольно скептичен в отношении классических батарейных EV. Но все равно работает в этом направлении тоже.

Однако в последнее время динамика на рынке в отношении EV замедлилась, многие компании сокращают инвестиции в этот сегмент. На китайском рынке Toyota, как и другие зарубежные компании, сотрудничает с китайскими производителями, чтобы ограничить свои расходы.

