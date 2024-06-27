Долгожданный бюджетный кроссовер Hyundai рассекретили с низкой ценой. Фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Inster 2025 модельного года рассекретили на официальных фото. Автомобиль оказался долгожданным недорогим автомобилем. О нем уже известно все.

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Ожидалось, что модель назовут Hyundai Casper Electric, ведь именно на основе Casper построили новинку. Все подробности сообщили на сайте компании.

Бюджетная модель почти полностью унаследовала дизайн дешевого кроссовера Hyundai Casper. Изменили разве что светотехнику, бамперы и колесные диски. Длина увеличилась до 3825 мм, но это все равно очень небольшой автомобиль.

Мощность электромотора составляет 97 и 115 л.с. в зависимости от выбранной модификации. Запас хода – 300 км от батареи емкостью 42 кВтч и 355 км от блока на 49 кВтч.

Цена Hyundai Inster – в пределах 22 000 евро. Новинка должна отправиться в продажу в Европе до конца 2024 года. Главный соперник – бюджетный электрокар Dacia Spring.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый кроссовер Renault с известным именем представили официально – он оказался копией китайского автомобиля.