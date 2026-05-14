Самый дешевый электроседан BMW станет намного мощнее. Фото

Новая модель 3 Series для 2027 года пока дебютировала в исполнении без ДВС. Машина займет место самого дешевого электроседана BMW. Но у автомобиля будет еще одно достижение, ведь мощность силовой установки значительно увеличат.

Видео дня

Новая BMW M3 EV удивит энтузиастов. Машину показывает Carspotter Jeroen в ходе предсерийных испытаний. В компании ранее отмечали, что электрокар сохранит ДНК знаменитой спортивной модели. Даже несмотря на то, что впервые в истории новая BMW M3 получит полностью электрическую силовую установку.

Новую модель BMW M3 2027 года выполнят в стиле Neue Klasse, который начал постепенно распространяться на всю линейку бренда.

Электрокар BMW iM3 (возможное название), как ожидается, предложит около 1000 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя – в том числе V10. Известно, что в 2028 году на рынок выведут новое поколение бензиновой M3.

Линейку электрической модели BMW i3 (стандартный седан) пока возглавляет 460-сильный вариант с запасом хода около 900 км.

OBOZ.UA уже показывал мощный электромобиль Opel.