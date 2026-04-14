Долгожданный бюджетник Dacia показали в самом практичном виде

Новую бюджетную модель Dacia Striker 2027 года рассекретили как долгожданный вместительный автомобиль с очень современным дизайном. Теперь эту машину показали в сети в самом практичном виде.

На канале Digimods DESIGN новую Dacia Striker превратили в пикап. У стильного универсала и без того вместительный багажник, но теперь машина выглядит еще практичнее. Возможно, производителю стоит расширить линейку за счет такого варианта.

Непосредственно бюджетник Dacia Striker отправится в продажу до конца 2026 года. Новая Dacia должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

Лифтбэк с длиной кузова 4,6 м выполнили в обновленном корпоративном стиле компании. Dacia Striker – теперь флагман румынского производителя.

Новый Striker, который ранее был известен как Dacia C-Neo, станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. В линейке появятся и гибридные варианты, и даже полноприводная модификация.

