Долгожданную Toyota RAV4 2026 года показали на новых фото

Новая Toyota RAV4 2026 года – долгожданный недорогой кроссовер, который уже отправился в продажу на некоторых рынках. После глобального дебюта производитель показал машину на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, кроссовер Toyota RAV4 6 поколения является одним из важнейших представителей своего сегмента. Новую RAV4 кроме стандартного варианта предлагают также в комплектации RAV4 Woodland с подготовкой к бездорожью, а эффектная RAV4 GR Sport демонстрирует самую высокую мощность и спортивный имидж.

Ранее эксперты Carscoops обратили внимание на ключевые качества модели. Специалисты отметили усовершенствованную конструкцию Toyota RAV4, а также качество сборки и современное оснащение. Вдобавок пространства в интерьере и багажнике Toyota RAV4 стало больше благодаря увеличенным габаритам и квадратному силуэту.

При этом среди основных минусов отметили шумную работу вариатора CVT и дешевый пластик в отделке. Кроссовер Toyota RAV4 теперь предлагают только как гибрид. Есть варианты на 229 и 239 л.с. Плагин-гибридные кроссоверы выдают 268 и 320 сил. А у Wildlander (китайский аналог) появится стандартная бензиновая модификация мощностью 170 л.с.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный электрический кроссовер Bentley.