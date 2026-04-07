В Bentley рассказали про цену своей самой дешевой модели

Новый кроссовер Bentley постепенно готовят к премьере как самую дешевую модель бренда. Производитель кое-что рассказал про цену автомобиля, но основные подробности пока держат в секрете.

Как стало известно Carscoops, дебют модели Bentley Barnato (возможное название) состоится до конца 2026 года. А на рынок автомобиль отправится в 2027 году как первый электромобиль Bentley.

В компании подсказали, что цена Bentley Barnato будет находиться в нижнем диапазоне компании. Это не слишком конкретная информация, но можно предположить стартовый прайс менее $200 000.

Производитель присоединится к этому сегменту в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные EV. Дизайн могут выполнить в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на первый электрокар британского производителя.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про лучшие электромобили по мнению экспертов.