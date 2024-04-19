Долгожданную недорогую модель от Opel и Peugeot показали в улучшенном виде

Lancia, находясь под контролем Fiat в составе концерна Stellantis, уже представила долгожданную недорогую модель Ypsilon на основе моделей Opel и Peugeot. Теперь новинку показали в улучшенном виде.

Художник-визуализатор X-Tomi Design превратил Ypsilon в стильный трехдверный хэтчбек с динамичным силуэтом. Разница состоит в том, что новая Lancia Ypsilon официально представлена с пятидверным кузовом. Новый вариант смотрится отлично, однако вероятность появления такой машины в продаже низка.

Однако недавно стало известно, что модель сделают ощутимо мощнее и превратят в спортивный хэтчбек с подзабытым шильдиком HF.

Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. А недавно стандартный автомобиль официально рассекретили во всех подробностях.

Техническую часть стандартный хэтчбек разделил с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.

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