Долгожданную недорогую модель от Opel и Peugeot показали в улучшенном виде
Lancia, находясь под контролем Fiat в составе концерна Stellantis, уже представила долгожданную недорогую модель Ypsilon на основе моделей Opel и Peugeot. Теперь новинку показали в улучшенном виде.
Художник-визуализатор X-Tomi Design превратил Ypsilon в стильный трехдверный хэтчбек с динамичным силуэтом. Разница состоит в том, что новая Lancia Ypsilon официально представлена с пятидверным кузовом. Новый вариант смотрится отлично, однако вероятность появления такой машины в продаже низка.
Однако недавно стало известно, что модель сделают ощутимо мощнее и превратят в спортивный хэтчбек с подзабытым шильдиком HF.
Самая мощная и быстрая Lancia Ypsilon HF появится в 2025 году и займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. А недавно стандартный автомобиль официально рассекретили во всех подробностях.
Техническую часть стандартный хэтчбек разделил с Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3 и Jeep Avenger. В линейке появятся гибридные силовые установки на базе 1,2-литрового бензинового мотора. Но первым в продажу отправится полностью электрический вариант с запасом хода 403 км.
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