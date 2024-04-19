Что известно о новейшем бюджетнике Dacia Duster 3 поколения. Фото

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения от Renault уже представлен официально. Автомобиль даже поступил в продажу по очень привлекательной цене. А теперь производитель готовит новый кроссовер.

Это известная звезда своего сегмента. Новая Dacia Duster 2024 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Но, по информации MotorsActu, компания к 2025 году представит модернизированный автомобиль.

Двигатели Dacia Duster 3 обновят для соответствия строгим требованиям Евро-7. Ожидаются эффективные моторы мощностью 120, 140 и 150 сил. Также акцент усилят на гибридизации. Возможно, и в дизайне произойдут мелкие обновления.

Новый Duster 2024 года выполнили в стиле концептуального кроссовера Dacia Bigster. Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Цена Dacia Duster 3 поколения в 2024 году – от 19 290 евро.

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