Долгожданную недорогую и практичную модель Ford показали в деталях

Новый доступный пикап Ford Maverick 2025 модельного года рассекретили после серьезной модернизации. Производитель сделал свою долгожданную практичную модель круче с модификацией Lobo и показал в подробностях на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Ford Maverick Lobo является не только практичной альтернативой современным кроссоверам с огромным багажником, но теперь это еще и стильная машина.

Бюджетный пикап Maverick существует на рынке уже несколько лет. Теперь производитель подготовил обновленный вариант практичного внедорожника с более современным дизайном. Новый Ford Maverick 2025 модельного года получил более агрессивную внешность с новыми бамперами и другой светотехникой.

Новый Maverick Lobo пошел еще дальше и примерил более спортивное оформление с уникальными бамперами и особыми колесными дисками на 19 дюймов. Вдобавок машине занизили подвеску. А в тормозной системе и других агрегатах есть элементы от спортивных моделей Focus ST и Mustang Mach-E.

Пикап, который построен на модернизированной платформе кроссовера Ford Kuga (Escape), получил мотор мощностью 238 л.с. и специальный режим для гоночного трека.

Цена Ford Maverick 2025 в базовом исполнении – от 27 890 долларов. "Спортивный" Ford Maverick Lobo стоит минимум $36 595.

OBOZ.UA рассказывал ранее про известные автомобили, которые покинут рынок и не доживут до 2025 года.