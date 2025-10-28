Долгожданного соперника самого дешевого кроссовера Tesla от Lucid показали на фото

Новая модель Lucid – долгожданный соперник самого дешевого кроссовера Tesla. Производитель постепенно готовится к премьере и производству своего самого доступного электрокара, а пока его показали на фото.

Видео дня

Кроссовер Lucid Project Midsize (внутреннее название) станет опасным соперником Tesla Model Y. Ранее сообщалось, что серийную модель могут назвать Lucid Earth. Новые детали сообщает InsideEVs.

Это электрический кроссовер, который показали на интригующих фото. Таким образом компания пытается подогреть интерес к новой модели. Пока показали не так много. Хотя уже можно с уверенностью сказать, что новинка дизайном сильно отличается от более крупных электрокаров Air и Gravity.

Судя по всему, у машины очень динамичный силуэт. Электромобиль Lucid получит базовую позицию в линейке ниже моделей Air и Gravity. Ориентировочная цена – менее 50 000 долларов. Кроссовер 2026 года получит вариант для бездорожья в 2027 году.

А в 2028 году появится третий электрокар на этой среднеразмерной платформе. Производство машин наладят на новом заводе Lucid AMP-2 в Саудовской Аравии.

OBOZ.UA уже сообщал про мощный электрокроссовер от Renault.