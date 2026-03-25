Долгожданную модель BMW показали в самом мощном исполнении

Новая BMW i3 2027 года уже рассекречена официально на роль самого дешевого электрического седана компании. Но производитель готовит расширение линейки долгожданной модели, и наиболее мощный вариант показали на фото.

Речь идет про новый электромобиль BMW iM3 или BMW i3 EV (возможные названия). Первое фото автомобиля до премьеры появилось на сайте Bimmer Post. Правдоподобность утечки не подтверждена, но пока другой информации нет.

Автомобиль также выполнили в новом стиле Neue Klasse. Однако машина выглядит намного агрессивнее из-за крупных воздухозаборников в переднем бампере.

Непосредственно в линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Новая BMW 3-Series с ДВС дебютирует до конца 2026 года. Несмотря на почти идентичный дизайн кузовов и интерьеров, машины построены на разных платформах. Бензиновый вариант BMW M3 тоже появится.

