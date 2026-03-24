Новый практичный кроссовер Subaru показали впервые. Фото

Новый кроссовер Subaru, имя которого пока не раскрывают, станет очень практичным автомобилем. При этом крупный электрический SUV окажется недорогим по меркам своего сегмента. Машину показали впервые.

Видео дня

Премьера электромобиля Subaru еще не состоялась. Как стало известно Carscoops, дебют запланирован на апрель 2026 года. Дизайн не раскрыли полностью, но светотехника на первом тизере напоминает стиль моделей Subaru Solterra и Trailseeker.

Известно, что новинка является перелицованным вариантом кроссовера Toyota Highlander 2027 модельного года, который теперь является электрокаром. Кузов и техническая спецификация будет соответствовать оригиналу.

Салон Toyota Highlander 2027 (на 6 или 7 мест) с длиной кузова 5050 мм обеспечит очень практичное пространство внутри машины. Мощность силовых установок – от 220 до 338 л.с. Запас хода – 430 или 515 км в зависимости от модификации.

Ожидается, что на этой же платформе подготовят не только Subaru, но и новую модель Lexus.

