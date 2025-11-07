УкраїнськаУКР
русскийРУС

Долгожданную доступную модель Renault показали в деталях на новых фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,2 т.
Renault Twingo Electric

Новый Renault Twingo Electric – долгожданная доступная модель, которую наконец-то рассекретили официально. Бюджетный электромобиль показали в деталях на новых фото.

Видео дня

Как напоминает OBOZ.UA, модель Renault Twingo E-Tech Electric получилась компактной с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Ширина кузова равна 1720 мм, а высота составляет 1491 мм. Объем багажника Renault Twingo – 360 л, и 1000 л, если опустить задние кресла.

К производству и старту продаж электрический бюджетник Renault Twingo 4 поколения готовят в 2026 году по цене менее 20 000 евро. Ранее мы видели концепт Twingo 2024 года. Серийный электрокар Renault почти без изменений повторяет его внешность.

Renault Twingo Electric

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

Renault Twingo Electric

Производство нового Renault Twingo 2026 года наладят в Словении на заводе с проектной мощностью 150 000 машин в год. Ожидается, что позже на этих же компонентах появится первый электрокар Dacia Sandero.

Renault Twingo Electric

OBOZ.UA уже рассказывал про новый электрокар BMW.